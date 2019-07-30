Son Dakika Haberleri: Pendik'te duvardan D-100'e düşüp hayatını kaybetti
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Pendik'te duvardan D-100'e düşüp hayatını kaybetti

1 dakika önce

PENDİK Güzelyalı Köprüsü yakınında bulunan Hikmet ve Hasan Ataman Sağlık Ocağı'nın duvarında oturan genç henüz bilinmeyen bir nedenden D-100 Karayolu'na düşerek feci şekilde can verdi.

Pendik'te duvardan D-100'e düşüp hayatını kaybetti, System.String[]
PENDİK Güzelyalı Köprüsü yakınında bulunan Hikmet ve Hasan Ataman Sağlık Ocağı'nın duvarında oturan genç henüz bilinmeyen bir nedenden D-100 Karayolu'na düşerek feci şekilde can verdi.

Olay saat 01: 30 sıralarında Pendik Güzelyalı Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre kardeşiyle buluşmayı bekleyen Emrullah Toprak(30) Hikmet ve Hasan Ataman Sağlık Ocağı'nın duvarında otururken henüz bilinmeyen bir nedenle D-100 Karayolu'na düştü. O sırada oradan otomobili ile geçmekte olan kardeşi yol kenarında yatan ağabeyini görüp durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Toprak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Çevre sakinleri ise, sağlık ekipleri ve polislerin çalışmalarını film izler gibi izledi. Genç adamın cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis genç adamın başka birisi tarafından aşağı atılmış olma ihtimaline karşılık soruşturma başlattı.



- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2019 04:21 Kaynak: DHA
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