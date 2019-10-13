Son Dakika Haberleri: Pendik'te ehliyetsiz sürücü bisikletliye çarpıp kaçtı
Son Dakika Güncel Pendik'te ehliyetsiz sürücü bisikletliye çarpıp kaçtı

Pendik'te ehliyetsiz sürücü bisikletliye çarpıp kaçtı

1 saat önce

Pendik'te ehliyetsiz sürücünün bisikletli vatandaşa çarpması sonucu bisikleti kullanan Zafer Öztürk hayatını kaybetti.

Pendik'te ehliyetsiz sürücünün bisikletli vatandaşa çarpması sonucu bisikleti kullanan Zafer Öztürk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesinde dün meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir minibüs, cadde üzerinde ilerlerken karşı yönden gelen bisikletli Zafer Öztürk'e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs bir süre ilerledikten sonra park halindeki araçlara çarparak durabildi.

Kazada Öztürk ağır yaralanırken, ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Öztürk, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öztürk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazadan sonra kaçan sürücünün yakalanması için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Kaza sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.

Çevredeki güvenlik kameralarınca da kaydedilen görüntülerde, cadde üzerinde ilerleyen minibüsün bisikletliye çarpma anı, ardından kontrolden çıkarak ilerlemeye devam etmesi yer alıyor.

Pendik'te ehliyetsiz sürücü bisikletliye çarpıp kaçtı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 02:46 Kaynak: AA
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