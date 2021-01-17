Pendik'te ekipler kar tutan yolları açmak için aralıksız çalışıyor - Son Dakika

Pendik'te ekipler kar tutan yolları açmak için aralıksız çalışıyor
17.01.2021 00:01
Pendik'te ekipler kar tutan yolları açmak için aralıksız çalışıyor İstanbul'da etkili olan kar yağışında ekipler kar tutan yollarda açma çalışması yapıyor.
Pendik'te ekipler kar tutan yolları açmak için aralıksız çalışıyor
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışında ekipler kar tutan yollarda açma çalışması yapıyor. Ekipler 24 saat çalışmalarını sürdürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren kar yağışının başlayacağı açıklanmıştı. Öğle saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini arttırarak kentin birçok noktasında etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte ekipler seferber oldu. Pendik Belediyesi'ne bağlı kar küreme ekipleri çalışma yaparak yollardaki karı küredi. Ekipler 24 saat çalışmalarını sürdürecek.
anlar yaşadı.
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