Pendik'te ele geçirilen tek atımlık suikast silahı şaşkına çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pendik'te ele geçirilen tek atımlık suikast silahı şaşkına çevirdi - Son Dakika

Pendik'te ele geçirilen tek atımlık suikast silahı şaşkına çevirdi

6 saat önce

Pendik'te 'gece kartalları' olarak adlandırılan bekçiler tarafından bulunan tek atımlık suikast tabancası şaşkına çevirdi.

Pendik'te 'gece kartalları' olarak adlandırılan bekçiler tarafından bulunan tek atımlık suikast tabancası şaşkına çevirdi. Kalem şeklinde tasarlanmış tabancanın, farklı mekanizmaların birleştirilmesiyle elde edildiği görüldü.

Pendik'te, 'gece kartalları' olarak adlandırılan bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir şahsı durdurarak üzerini aradı. Yapılan aramada kalem şeklinde tasarlanmış bir tabanca ele geçirildi. Tabancanın, farklı mekanizmalardan elde edilen, içerisinde tek mermi bulundurabilen ve tek atımlık bir suikast silahı türü olduğu anlaşıldı. Tabancanın aynı zamanda kalem-silah olarak da adlandırıldığı öğrenildi.

(Halit Arslan/İHA)

Pendik'te ele geçirilen tek atımlık suikast silahı şaşkına çevirdi

Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:15 Kaynak: İHA
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