PENDİK'TE EMEKLİ BAŞKOMİSER EVİNDE İNTİHAR ETTİ - Son Dakika

Ali Kerem BENGİ/ Pendik'de emekli Başkomiser Yaşar K. beylik silahıyla evinde intihar etti.

Olay, Kaynarca Mahallesi Gergef Sokak'ta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 71 yaşındaki Emekli Başkomiser Yaşar K.'nın oğlu sabah babasını cep telefonuyla aramasına rağmen haber alamadı. Haber alamayan oğlu eve geldiğinde yatak odasında babası Yaşar K.'yı beylik tabancasıyla intihar etmiş halde gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yaşar K.'nın öldüğü tespit edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri içeride uzun bir süre çalışma yaptı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Yaşar K.'nın cenazesi Yenibosnadaki İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerindeki beylik silahı incelemeye alınırken Emekli Başkomiser Yaşar K.'nın sağlık sorunları nedeniyle intihar ettiği öne sürüldü.

KENDİSİ BİZİM MÜŞTERİMİZDİ

Komşusu Bilal Mandıracı "Kendisi bizim de müşterimizdi Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır versin" dedi

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.