Son Dakika Haberleri: Pendik'te Emniyet Şeridindeki Minibüse Arkadan Çarptı (1)

Pendik'te Emniyet Şeridindeki Minibüse Arkadan Çarptı (1)

1 saat önce

PENDİK'te emniyet şeridinde park halindeki minibüse arkadan çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Pendik'te Emniyet Şeridindeki Minibüse Arkadan Çarptı (1), System.String[]
PENDİK'te emniyet şeridinde park halindeki minibüse arkadan çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı. Kaza Pendik Sanayi Mahallesi Kurtköy-Pendik bağlantı yolunda saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cuma Akkaya lastiği patlayan servis minibüsünü emniyet şeridine çekti. O sırada Murat Topal yönetimindeki 34 FD 7945 plakalı araç park halindeki minübüse arkadan çarptı. Kazada Topal ağır bir şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastanaye kaldırdı. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:06 Kaynak: DHA

Kurtköy, Pendik, Güncel
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