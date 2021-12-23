Üye Girişi
Pendik'te emniyet şeridini kullanan araçlar ambulansa geçit vermedi - Son Dakika

Pendik'te emniyet şeridini kullanan araçlar ambulansa geçit vermedi

23.12.2021 10:38
Pendik'te emniyet şeridini kullanan araçlar ambulansa geçit vermedi

Pendik'te yoldaki sıkışık trafikten kaçmak için emniyet şeridine giren araç sürücüleri ilerleyemeyince emniyet şeridi trafik akışına kapandı.

Pendik'te yoldaki sıkışık trafikten kaçmak için emniyet şeridine giren araç sürücüleri ilerleyemeyince emniyet şeridi trafik akışına kapandı. Seyir halinde olan ambulans da emniyet şeridinden ilerleyemeyince sıkışık trafikte kaldı. Ambulans sürücüsünün siren ve korna çalmasına rağmen önünde bekleyen araçlar ambulansa yol vermedi.

Anadolu Otoyolu Pendik mevkiinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda, yoğun trafikten kaçmak isteyen sürücülerin emniyet şeridini kullanmasıyla emniyet şeridi de trafik akışına kapandı. Seyir halinde olan bir ambulans sürücüsü, yoğun trafikten kaçmak için emniyet şeridine girse de ilerleyemedi. Emniyet şeridini kullanan otomobil sürücüleri nedeniyle ambulans yolda ilerleyemedi. Ambulans sürücüsünün korna ve siren çalmasına rağmen önde ekleyen araçlar emniyet şeridini boşaltmadı. İlerlemeye çalışan ambulanstaki sağlık ekibi, emniyet şeridini kullanan şoförler yüzünden zor anlar yaşadı.

O anlar, ambulans şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Pendik'te emniyet şeridini kullanan araçlar ambulansa geçit vermedi
Pendik'te emniyet şeridini kullanan araçlar ambulansa geçit vermedi
Pendik'te emniyet şeridini kullanan araçlar ambulansa geçit vermedi

Anadolu Otoyolu, Ambulans, Tragger, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te emniyet şeridini kullanan araçlar ambulansa geçit vermedi - Son Dakika


YORUMLAR
500
Taksici görünümlü eşkıya! 9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı Taksici görünümlü eşkıya! 9 aylık hamile kadını zorla araçtan indirip, para üstünü cebe indirmeye çalıştı         
10:34
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji tahminlerini açıkladı Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji tahminlerini açıkladı         
09:49
Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar Dövizin düşmesi sonrası gözler marketlerde! Fiyatlar düşmediği gibi "indirim" duyurularıyla vatandaşı kandırıyorlar         
09:02
En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi En fazla döviz alan şehir Aksaray oldu! Sırasıyla Nevşehir, Yozgat ve Kayseri illeri izledi         
08:31
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51
İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi         
18:57
Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz         
17:36
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı         
15:31
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı         
14:36
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım         
13:41
Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller         
13:33
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07

Son Dakika Haberleri
10:45 Yoksulluğun en çarpıcı hali! Genç çift ve küçük kızları farelerin cirit attığı depoda yaşıyor
10:33 Benjamin Mendy'ye bir tecavüz davası daha!
10:25 Bir hamle de Merkez Bankası'ndan!
10:24 "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti
10:20 Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak
10:14 Son Dakika: Bestekar ve yorumcu Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, 95 yaşında yaşamını yitirdi
10:14 Erkekler dikkat! Koronavirüs sperm sayısı ve kalitesini düşürüyor
10:11 Yurt dışından getirilen telefonlar için bandrol ücreti belirlendi
09:58 Financial Times'tan analiz: Türkler Erdoğan'ın planına temkinli yaklaşıyor
09:49 Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji tahminlerini açıkladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 10:48:57. #1.12#
SON DAKİKA: Pendik'te emniyet şeridini kullanan araçlar ambulansa geçit vermedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement