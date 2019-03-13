Son Dakika Haberleri: Pendik'te En Lezzetli Yarışma

Pendik'te En Lezzetli Yarışma

1 saat önce

Pendik Belediyesinin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Vakfı (WALD) işbirliğinde gerçekleştirdiği etkinlikte Türk ve Suriyeli kadınlar mutfakta hünerlerini yarıştırdı.

Pendik'te En Lezzetli Yarışma, System.String[]
Pendik Belediyesinin BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Vakfı (WALD) işbirliğinde gerçekleştirdiği etkinlikte Türk ve Suriyeli kadınlar mutfakta hünerlerini yarıştırdı. Hazırladıkları lezzetleri jürinin beğenisine sunan yarışmacılar, dereceye girmek için ter döktü.

Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada Türk ve Suriyeli kadınlardan her biri kendi ülkelerinin mutfağından seçtikleri lezzetlerle yarışmaya katıldı. Suriye mutfağından babagannuş, şakriyye, muhliye, tebbule, kato, fette; Türk mutfağından da mantı, kuru dolma, yaprak ve kara lahana sarma, sütlü nuriye gibi yemek ve tatlıları jürinin gözetiminde hazırlayan yarışmacılar, ardından sunumunu yaptı.

Çamlık Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki organizasyonda Türk ve Suriye yemeklerini ayrı ayrı değerlendiren jüri, her iki kategoride ilk üçe girenleri belirledi. Suriye lezzetlerinde tebbule, tahinli et ve içli köfte, Türk yemeklerinde de kavurma tavuk, mantı ve pazı kavurma ilk üç sırayı aldı. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin verdi.

Başkan Şahin törende yaptığı konuşmada, "Bir kez daha gördük ki yanı başımızdaki iç savaştan kaçıp ülkemize gelen mülteci hanımefendilerin yaptığı yemeklerin adı farklı olsa da lezzeti bizimkilerle aynı. Ümidimiz savaşın bir an önce biterek misafirlerimizin ülkelerine sağ salim dönmeleri ve bu yemekleri orada ikram edebilmeleri" temennisinde bulundu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:24 Kaynak: İHA

Suriye, Pendik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Maaşı Kesilen Kadın, Esas Şoku SGK'ya Gidince Yaşadı Çalışma İzni Olmadan Yabancı Çalıştıran İşverene 8 Bin 821 Lira Para Cezası Kesilecek

Fenerbahçe, Brann Forması Giyen Mikail Maden'i Transfer Etti Okan Bayülgen'in Yeni Kanalı Belli Oldu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 17:46:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pendik'te En Lezzetli Yarışma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]