Son Dakika Haberleri: Pendik'te erkek çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
Son Dakika Güncel Pendik'te erkek çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı - Son Dakika

Pendik'te erkek çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

6 saat önce

PENDİK Çamçeşme Mahallesi'nde 2 kişinin, 12 yaşındaki bir erkek çocuğunu önce taciz edip sonra da kaçırmaya çalışması iddiası üzerine gerginlik yaşandı.

Pendik'te erkek çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı, System.String[]

PENDİK Çamçeşme Mahallesi'nde 2 kişinin, 12 yaşındaki bir erkek çocuğunu önce taciz edip sonra da kaçırmaya çalışması iddiası üzerine gerginlik yaşandı. Olayı öğrenen öfkeli kalabalık 2 şüpheliyi yakalayıp darbetti. Polisin müdahalesiyle mahalleli sakinleştirilirken, 2 şüpheli ise polis tarafından gözaltına alınarak hastaneye kaldırıldı.

Çamçeşme Mahallesi Seher sokakta 2 kişinin gece saatlerinde 12 yaşındaki bir erkek çocuğunu önce taciz edip sonra da arabaya bindirip kaçırmaya çalıştığı iddia edildi. Alkollü oldukları ileri sürülen şüphelilerin çocuğu taciz edip kaçırmaya çalıştığını gören çevredeki vatandaşlar 2 şüpheliye tepki gösterdi. Vatandaşların müdahalesi üzerine panikleyen şüpheliler Höyük sokağa kaçtı. Gerginlik üzerine ayağa kalkan mahalleli, Höyük sokakta 2 şüpheliyi yakalayıp linç etmek istedi. İhbar üzerine, olayın yaşandığı mahalleye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi üzerine öfkeli kalabalık kontrol altına alınırken, vatandaşlar tarafından darbedilen 2 şüpheli de gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan şüphelilerin tedavilerinin tamamlanması sonrası sorguya alınacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pendik'te 12 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı
12 yaşındaki erkek çocuğunu istismar ettiği iddia edilen 2 kişi, çevredeki vatandaşlardan dayak yedi Trump, kuduz köpek benzetmesi yapan Kuzey Kore liderine 'anlaşma yap' çağrısında bulundu Son dakika: İstanbul'da vapur seferleri yoğun sis nedeniyle iptal edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 08:32:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pendik'te erkek çocuğa taciz iddiası mahalleyi karıştırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]