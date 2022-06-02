Pendik'te eski kız arkadaşını silahla vuran emekli polis evinde intihar etti

İSTANBUL - Pendik'te yaşanan olayda, emekli polis memuru eski sevgilisi olduğu iddia edilen kadına sokak ortasında silahla 2 el ateş ederek yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, emekli polis memuru evinde intihar etti.

Olay, dün 12.30 sıralarında Pendik'te Sardunya Sokak üzerinde gerçekleşti. İddiaya göre, emekli polis memuru Hamza Yasak (56), eski kız arkadaşı 36 yaşındaki Ayşe Varol'u sokakta bir süre takip etti. Yasak, sokakta yürüyen Varol'a iki el ateş etti. Kurşunların hedefi olan kadın omzundan ve karnından yaralandı.

Kurşunların hedefi olan kadın sokak ortasından bağırarak yardım istedi. Kadının yardım Seslerini duyan inşaat işçisi bir kişi yaralı kadını kendi aracı ile hastaneye götürdü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi.

Olay yerinden aracıyla kaçan emekli polis memuru Hamza Yasak evinde intihar ederek yaşamına son verdi.

"Ölmek istemiyorum diye bağırıyordu"

Yaralı kadını aracı ile Hastaneye götüren vatandaş Cemil Aydoğmuş," Öğle arası 12.30 sıralarında Arkadaşlarla yemek yiyorduk. Kadının bağırma sesleri geldi. Dışarı çıktık kadın koşarak bize doğru geliyordu. Omuzundan ve kalçasından vurulmuştu. Ölmek istemiyorum diye bağırıyordu. Ben o esnada kadın öyle bağırınca arabayla hastaneye götürdüm. Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürürken kendindeydi" dedi.