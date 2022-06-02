Pendik'te eski kız arkadaşını silahla yaralayan kişi intihar etti

İstanbul'un Pendik ilçesinde eski kız arkadaşını silahla yaralayan kişi evinde intihar etti.

Alınan bilgiye göre, emekli polis memuru Hamza Yasak (56), dün öğlen saatlerinde eski kız arkadaşı olduğu belirtilen A.V'yi (36) aracıyla takip etti. Daha sonra A.V'ye yaklaşarak aracının içinden iki el ateş eden Yasak, olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinin yakındaki bir inşaatta çalışan işçiler tarafından hastaneye götürülerek, tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

A.V'nin polise verdiği ifadede, kendisini yaralayan kişinin eski erkek arkadaşı Hamza Yasak olduğunu söylemesi üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Yasak'ın Pendik'teki adresine gelen ekipler, evden silah seslerinin geldiğini duydu. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Yasak'ı hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Hamza Yasak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.