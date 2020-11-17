PENDİK'TE ESKİ ORTAĞINI KREDİ BORCUNU ÖDEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ - Son Dakika

PENDİK'TE ESKİ ORTAĞINI KREDİ BORCUNU ÖDEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

17.11.2020 15:21
PENDİK'TE ESKİ ORTAĞINI KREDİ BORCUNU ÖDEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ, System.String[]

PENDİK'te bir otomobilin içinde öldürülmüş olarak bulunan Hidayet Gülümser(31)'in cinayet zanlısı olarak eski iş ortağı Hacı D.(30) gözaltına alındı.

PENDİK'te bir otomobilin içinde öldürülmüş olarak bulunan Hidayet Gülümser(31)'in cinayet zanlısı olarak eski iş ortağı Hacı D.(30) gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Hacı D'nin.,  iş yeri açarken aldıkları kredinin kendi payına düşen kısmını ödemediği için arkadaşını öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

CESET OTOMOBİLİN İÇİNDE BULUNMUŞTU

Pendik, Güzel Yalı mahallesinde 14 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen olayda, sokak üzerinde park halindeki bir otomobilden gelen silah sesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri aracın içinde bir cesetle karşılaşmışlardı. Yapılan incelemede cesedin Hidayet Gülümser'e ait olduğu, bu kişinin daha önceden 2 kez polis tarafından gözaltına alındığı tespit edilmişti.

CİNAYETİN FAİLİ ESKİ ORTAĞI ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, Hidayet Gülümser'in olay günü eski iş ortağı Hacı D. ile görüştüğünü tespit etti. Bu gelişme üzerine aranmaya başlanan Hacı D. Sultanbeyli'nde gözaltına alındı.  Şüphelinin sorgusu Asayiş şube müdürlüğünde yapıldı. Polis soruşturmasına göre Hidayet Gülümser ile Hacı D.'nin 2018 yılında Siirt'te bir mobilya dükkanı açtıkları, bu işyerini açarken 350 bin lira kredi aldıkları tespit edildi. Ancak işleri kötü gidince dükkanı kapatan iki arkadaşın 2020 yılını Ocak ayında İstanbul'a döndükleri ortaya çıktı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİPoliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden Hacı D.'nin "Kredi borcunun 150 bin liralık kısmı ona aitti. Ancak bir türlü ödemiyordu. Defalarca ona ödemesi için söyledim. Son buluşmamızda kesinlikle borcunu ödemeyeceğini söyleyince kendimi kaybettim." dediği öğrenildi

TUTUKLANDIAsayiş Şube Müdürlüğünde yapılan sorgusunun ardından Anadolu Adalet sarayına gönderilen Hacı D. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü: --------------------Şüphelilerin sevki

-Arşiv


- İstanbul
PENDİK'TE ESKİ ORTAĞINI KREDİ BORCUNU ÖDEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
PENDİK'TE ESKİ ORTAĞINI KREDİ BORCUNU ÖDEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
PENDİK'TE ESKİ ORTAĞINI KREDİ BORCUNU ÖDEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Cinayet, Pendik, Polis, Kredi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PENDİK'TE ESKİ ORTAĞINI KREDİ BORCUNU ÖDEMEDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ - Son Dakika


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