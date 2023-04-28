Genç kızın eski sevgilisi tekme tokat saldırdı! Görenler sadece izledi - Son Dakika
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Genç kızın eski sevgilisi tekme tokat saldırdı! Görenler sadece izledi

28.04.2023 12:18

Pendik'te kendisinden ayrılan sevgilisiyle karşılaşan şahıs mahalleyi birbirine kattı. Eski kız arkadaşına sokak ortasında tekme tokat saldırırken mahalleli film izler gibi izlemesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Pendik'te meydana gelen olayda kendisinden ayrıldığı iddia edilen eski sevgilisiyle sokakta karşılan şahıs kız arkadaşına şiddet uygulayarak sokak ortasında darp etti.

ÇEVREDEKİLER FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ

Çevredekiler olayı film izler gibi izlerken genç kız kendisini korumaya çalışsa da engel olamadı. Korku dolu o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan genç kızın eski sevgilisinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde genç kız arabanın arkasına saklanmaya çalışıyor. Genç kızı gören şahıs saçlarından tutarak yüzüne tokatlar atıyor. Diziyle genç kızın karnına vuruyor. Çevredekiler ise film izler gibi izliyor.

İşte o anlardan kareler;

Genç kızın tekme tokat dayak yediği anları çevredekiler film izler gibi izledi
Genç kızın tekme tokat dayak yediği anları çevredekiler film izler gibi izledi
Genç kızın tekme tokat dayak yediği anları çevredekiler film izler gibi izledi
Kaynak: İHA
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Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç kızın eski sevgilisi tekme tokat saldırdı! Görenler sadece izledi - Son Dakika


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