PENDİK'TE EV, OTOMOBİL VE İŞ YERLERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

* Hırsızlık anları da kameraya yansıdı.

Mustafa ESEN/ İSTANBUL, (DHA) PENDİK'te otomobil, ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen H.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. İlçede 7 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen H.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin hırsızlık anları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik'te ev, iş ve otomobillerden televizyon, tütün ürünleri, telefon ve kişisel eşyaların çalınması üzerine polis harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen ve araştırma yapan ekipler, 7 ayrı hırsızlık olayına karışan şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti. Şüpheli H.Ç. geçen cumartesi günü

Pendik Dumlupınar Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgusundan sonra benzer suçlardan kaydı olduğu ve "Belgede Sahtecilik" suçundan arandığı tespit edilen H.Ç. adliyeye sevk edildi. "İş yerinden hırsızlık", "Otodan hırsızlık" ve "Evden hırsızlık" suçlarından hakkında işlem yapılan H.Ç. geçen pazar günü sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

H.Ç.'nin karıştığı hırsızlık olayları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülere, şüpheli H.Ç'nin bir minibüse giriş anı, bir evden televizyon çalması ve iş yerinden yaptığı hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.