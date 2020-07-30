PENDİK'TE EVİN BALKONUNDAN ATLAYAN 59 YAŞINDAKİ KADIN ÖLDÜ - Son Dakika

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Pendik'de 4 katlı binanın son katındaki balkondan atladığı iddia edilen 59 yaşındaki İkram B. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Yayalar Mahallesinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Zeki B. resmi nikahlı eşi İkram B. ve imam nikahlı eşi Nebahat B. ile aynı evde yaşıyordu. Zeki B.'nin televizyon izlediği sırada İkram B.'nin 4 katlı binanın son katındaki balkondan kendini attığı iddia edildi. Sesleri duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ. Sağlık ekipleri ağır yaralanan İkram B. ilk müdahalenin ardından ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldıran İkram B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Pendik Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede delil araştırması yaptı. Ekipler İkram B. herhangi bir hastalığı ve psikolojik sorunları olmadığı halde neden intihar ettiğini araştırmak için çalışma başlattı.

SESLERE GELDİM KADIN AĞIR YARALIYDI Yan bina komşusu Cem Altın 'Biz burada komşuyuz yan tarafta seslere geldim. Evin üst katlarında yaşlı kadının durduğunu söyledi bir abla daha sonra tansiyonu mu düştü ne oldu bilemiyorum ama ya atladı ya da balkonda bayıldı dediler ama tam olarak bilen kişi yok. Biz aşağıdayken yakınları da geldi kadının düştüğü yere. Kadına baktığımız da yüz üstü yatıyor ama nefeste alıyordu. Ama kolları kan içerisindeydi. Kadın 60 - 65 yaşlarındaydı. İnşallah kadın hastanede kurtarırlar' dedi

Görüntü dökümü -------------------- -Olay yeri -Sağlık ekiplerin ambulansta müdahalesi ve gidişi -Polis ekiplerin binadaki kişilerden bilgi alması -Ağlayan kadından detaylar -Komşularından detaylar -Balkondan atlayan kadının eşarp -Olay yeri inceleme ekiplerin delil araştırması -Yan bina komşusu Cem Altın ile röp. -Genel ve detaylar