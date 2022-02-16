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Pendik'te evine boya için gelen arkadaşını 'taciz' iddiasıyla öldürdü - Son Dakika

Pendik'te evine boya için gelen arkadaşını 'taciz' iddiasıyla öldürdü

16.02.2022 19:16

Pendik'te evine boya için gelen arkadaşını 'taciz' iddiasıyla öldürdü Pendik'te bir kadın, boya yapması için evine çağırdığı iş arkadaşını kendisini taciz ettiği iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü.

Pendik'te evine boya için gelen arkadaşını 'taciz' iddiasıyla öldürdü

İSTANBUL - Pendik'te bir kadın, boya yapması için evine çağırdığı iş arkadaşını kendisini taciz ettiği iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü.

Pendik Kurtköy Mahallesi'nde, 13 Şubat pazar günü saat 23.00 sıralarında yaşanan olayda, bir süre önce eşinden boşanan 2 çocuk annesi 36 yaşındaki Özlem Ş., evini boyatmak için iş arkadaşı Recep Sazak'tan yardım talebinde bulundu. Özlem Ş.'nin evine gelen Sazak, iddiaya göre bir süre sonra mutfaktan bıçak alarak Özlem Ş.'nin ellerini bağladı. Sazak'ın, odada Özlem Ş.'ye cinsel saldırıda bulunmaya yeltenmesi üzerine çıkan arbedede Özlem Ş., Recep Sazak'ı bıçakladı.

Sesleri duyan bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Recep Sazak, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Özlem Ş. gözaltına alınırken, Sazak hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının polise verdiği ifadesinde, bıçak tehdidiyle taciz edildiğini ve Sazak'ın elinden bıçağı alarak kendini savunmak istediğini söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Özlem Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayı anlatan Hüseyin Balık, "Biz o akşam 10-11 gibi dükkanı kapattık. Olay saat 01.00 gibi olmuş. Esnaf arkadaşlar buradaydı. Sonra polisin geldiğini gördük. Kimsenin haberi yoktu olay sessiz olmuş. Kadın adamı bıçaklamış. Kadın ve adam bizim müşterimizdi, buraya gelip çay içerlerdi. Adam eve boya için gelmiş. Sonra aralarında ne gerçekleştiyse almış bıçağı saplamış diyorlar. Kadın mutfaktan bıçağı alıp saplamış. Olay bildiğimiz kadarıyla bu" ifadelerini kullandı.

Pendik'te evine boya için gelen arkadaşını 'taciz' iddiasıyla öldürdü
Pendik'te evine boya için gelen arkadaşını 'taciz' iddiasıyla öldürdü
Pendik'te evine boya için gelen arkadaşını 'taciz' iddiasıyla öldürdü

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Kurtköy, Pendik, Pazar, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te evine boya için gelen arkadaşını 'taciz' iddiasıyla öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te evine boya için gelen arkadaşını 'taciz' iddiasıyla öldürdü - Son Dakika
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