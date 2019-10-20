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Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te fabrika bahçesinde korkutan yangın

Pendik'te fabrika bahçesinde korkutan yangın

40 dakika önce

Pendik'te fabrika bahçesinde korkutan yangınİSTANBUL - İSTANBULPendik' te bir fabrikanın bahçesinde bulunan paletler bilinmeyen bir nedenden alev aldı.

Pendik'te fabrika bahçesinde korkutan yangın

İSTANBUL - İSTANBULPendik' te bir fabrikanın bahçesinde bulunan paletler bilinmeyen bir nedenden alev aldı. Alevler bahçedeki konteynıra da sıçrarken yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Pendik Ramazanoğlu Mahallesi'nde bir fabrikanın bahçesinde bulunan paletler bilinmeyen bir sebepten alev aldı .Alevler kablo fabrikasının konteynırına da sıçradı.vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekipleri yangını fabrikaya sıçramadan söndürdü.Olayı gören vatandaş ise

" bizim aşağıda Depomuz var . Biz ondan korkarak geldik ama gördüğün gibi bu da palet deposu arkası da kablo fabrikası olduğu için korktuk .Bizim fabrikaya sıçrar diye ama bir konteynır yandı şükür olsun itfaiye zamanında geldi müdahale etti" dedi.

Pendik'te fabrika bahçesinde korkutan yangın

Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 07:48 Kaynak: İHA
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