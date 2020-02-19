PENDİK'TE FABRİKA YANGINI (1) - Son Dakika
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PENDİK'TE FABRİKA YANGINI (1)

12 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHA Pendik Kurtköy'de iki katlı metal kaplama fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

PENDİK'TE FABRİKA YANGINI (1), System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA

Pendik Kurtköy'de iki katlı metal kaplama fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şeyhli Mahallesi, Sağlık Sokak'taki yangın ihbarı üzerine olay yerine Pendik ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-İtfaiyenin müdahalesi

-Genel ve detaylar


Kurtköy, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:47 Kaynak: DHA
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