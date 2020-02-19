Pendik'te fabrika yangını (1) - Son Dakika

Pendik'te fabrika yangını (1)
6 saat önce
PENDİK Kurtköy'de iki katlı metal kaplama fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:52 Kaynak: DHA
PENDİK Kurtköy
'de iki katlı metal kaplama fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şeyhli Mahallesi, Sağlık Sokak'taki yangın ihbarı üzerine olay yerine Pendik
ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.
- İstanbul
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