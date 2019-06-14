Pendik'te fabrika yangını
3 saat önce
Pendik'te bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Pendik
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:01 Kaynak: AA
'te bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Kurtköy
Bosna Sokağı'nda, plastik ürettiği belirtilen bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye
ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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