Son Dakika Haberleri: Pendik'te fabrika yangını
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Pendik'te fabrika yangını

3 saat önce

Pendik'te bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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Pendik'te bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Kurtköy Bosna Sokağı'nda, plastik ürettiği belirtilen bir fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:01 Kaynak: AA
İtfaiye, Pendik, Güncel
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