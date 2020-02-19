Pendik'te fabrika yangını - Son Dakika
Son Dakika Güncel Pendik'te fabrika yangını - Son Dakika

Pendik'te fabrika yangını

6 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-isa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHAPendik Kurtköy'de iki katlı metal kaplama fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-isa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA

Pendik Kurtköy'de iki katlı metal kaplama fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Şeyhli Mahallesi, Sağlık Sokak'taki yangın ihbarı üzerine olay yerine Pendik ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen yada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.

Pendik'te fabrika yangını

Kurtköy, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Reuters: Volkswagen, Türkiye'deki fabrika yatırımını bir kez daha erteledi
İtfaiye canla başla müdahale ederken, vatandaşlar film izler gibi izledi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Kavala yorumu: Saygı duymak lazım Çocuğunun annesini 25 bıçak darbesiyle öldüren adamın savunması: Kendimi savundum

Son Dakika Haberleri
13:41 Ünlü top model Alessandra Ambrossio Göbeklitepe'de yürüyecek
13:41 Didem İnselel "Sır" ile tiyatro sahnesinde yer alacak
13:41 Demet Akalın'ın yeni klip stili göz kamaştırdı
13:41 Norveçli yıldıza yoğun ilgi
13:41 Aleyna Tilki'den polemik yaratacak sözler!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 14:18:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Pendik'te fabrika yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]