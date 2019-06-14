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PENDİK'TE FABRİKA YANGINI aktüel görüntü

2 saat önce

PENDİK'TE FABRİKA YANGINI (2) aktüel görüntüMurat KORKMAZ - İstanbul DHA - PENDİK'te bir fabrikada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.

İSTANBUL - PENDİK'TE FABRİKA YANGINI (2) aktüel görüntü
Murat KORKMAZ - İstanbul DHA - PENDİK'te bir fabrikada çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor.
Pendik Sanayi Mahallesi Bosna Sokak'ta bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman yükselen fabrikadaki yangına itfaiye müdahale ediyor.
PENDİK'TE FABRİKA YANGINI aktüel görüntü
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:53 Kaynak: DHA
İstanbul, İtfaiye, Pendik, Güncel
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