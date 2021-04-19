Pendik'te fabrikada tiner kazanı patladı, 1 işçinin vücudu yandı - Son Dakika

İstanbul Pendik'te asansör üretimi yapılan bir fabrikada tiner kazanı patladı. Patlamaya maruz kalan bir işçinin vücudunun yüzde 70'i yandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Pendik'te asansör üretimi yapılan bir fabrikada geçtiğimiz hafta yaşandı. Fabrikada çalışma yapıldığı sırada tiner kazanı bilinmeyen bir nedenle bir anda patladı. Patlamaya maruz kalan Şerafettin Çengel isimli işçi yaralandı. Patlama nedeniyle panik yaşanan işyerindeki diğer işçiler dışarı çıkartıldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun yüzde 70'inin yandığı öğrenilen yaralı işçi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL