Pendik'te feci kaza: Anne ve baba hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı - Son Dakika

Pendik'te feci kaza: Anne ve baba hayatını kaybetti, 2 çocuğu yaralandı

Süratli otomobil yolun kenarına uçtu

İSTANBUL - Pendik'te kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki sulama kanalına uçup takla attı. Feci kazada anne ile baba hayatını kaybederken 3 ve 1 yaşındaki iki çocuk da yaralandı. Öte yandan kaza alanı havadan görüntülendi.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Pendik mevkiinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine doğru seyir halinde bulunan Opel marka 34 FT 0655 plakalı otomobil, sürücüsü Rıdvan Ergül'ündireksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kanala çarpıp takla atan otomobil ters yattı. Otomobilin motoru ise yola uçtu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, baba Rıdvan Ergül ve eşi Güler Ergül olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 1 yaşındaki Muhammet Aras Ergül ile 4 yaşındaki Dila Ergül ambulansla Marmara Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi ile Sancaktepe İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden anne ile babanım cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazaya tanık olan Kerem Sönmez, "Araba yoldan dışarı çıktı. Yüksekliğin oradan tepe takla oldu. Ortaya fırladı. Çocuklar da içerideydi. Çocukları dışarı aldım. Ama anne ile babaya nirşey diyemeyeceğim sağlıkçılar bakıyor şu anda. Çocuklardan biri bir yaşlarında diğeri de üç dört yaş gibiydi. Ambulans geldi hastaneye götürdü" dedi.

Öte yandan kaza alanı drone ile havadan görüntülendi.