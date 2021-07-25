Pendik'te fidye için kaçırılan Afganistan uyruklu bir kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

Pendik'te fidye için kaçırılan Afganistan uyruklu 5 kişiden 1'inin cesedi bir gecekondunun bahçesinde gömülü halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Afganistanlı 5 kişi, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak için 9 Temmuz'da Bağcılar'da yabancı uyruklu oldukları değerlendirilen kişilerle görüşmeye gitti.

Söz konusu kişilerle birlikte araçla Pendik'teki bir eve getirilen Afganistan uyruklu 5 kişi burada zorla rehin tutularak yanlarındaki 5 telefon, 400 avro ve 2 bin 500 lira gasbedildi.

Şüpheliler, Afganistan uyruklu kişilerin ailelerinden fidye istedi.

Kaçırılan Raşid Muhammed'in yurt dışında yaşayan ağabeyi Golboddin Muhammed, kardeşinin ve arkadaşlarının bırakılması için 5 bin 600 avro gönderdi.

Parayı alan şüpheliler, Afganistan uyruklu 4 kişiyi Pendik'te ormanlık alana bıraktı. Şüpheliler Raşid Muhammed'in ailesinden tekrar fidye istemek için rehin tutmaya devam ettiler.

Kardeşinden haber alamayan Golboddin Muhammed, İstanbul'a gelip 15 Temmuz'da durumu polise bildirdi.

Şikayet üzerine Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Şüphelilerin, Pendik'te Güllü Bağlar Mahallesi Ova Çıkmazı Sokak'ta kullandığı evi bir süre uzaktan takibe alan polis, eve kimsenin uğramaması üzerine adreste arama yaptı.

Gecekondunun bahçesinde yeni atılmış betonu gören polis, durumdan şüphelenerek alanı açtırdı.

Açılan alanda Raşid Muhammed'e ait olduğu belirlenen ceset bulundu.

Polis, kasten adam öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve gasp suçunu işleyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.