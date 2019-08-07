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Pendik'te fırından para çalan hırsız yakalandı

53 dakika önce

Pendik'te bir fırından hırsızlık yapan şahıs bekçiler tarafından yakalandı.

Pendik'te fırından para çalan hırsız yakalandı, System.String[]
Pendik'te bir fırından hırsızlık yapan şahıs bekçiler tarafından yakalandı. Şahıs tutuklanırken, hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 4 Ağustos günü saat 03.45 sıralarında Velibaba Mahallesi Yakacık Caddesi'nde Uğur K.'yı (40) şüphe üzerine durdurdu. Uğur K.'nın, aynı mahallede 2 Ağustos günü saat 03.15 sıralarında hırsızlık yapan şahısın eşkal bilgileriyle uyuştuğu fark edildi. Şahıs hırsızlık olayını itiraf etmesi üzerine bekçiler tarafından gözaltına alındı.

Fırından para çalan hırsız kamerada

Emniyetteki işlemleri biten şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir şahsın fırına girdiği ve ortalığı kolaçan ettiği, daha sonra çekmeceden bozuk para dolu kutuyu alarak kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL
Yakacık, Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:07 Kaynak: İHA
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