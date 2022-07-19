Pendik'te fren yerine gaza basan sürücü durakta bekleyen yayaya çarptı - Son Dakika
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Pendik'te fren yerine gaza basan sürücü durakta bekleyen yayaya çarptı

19.07.2022 15:57

- Pendik'te fren yerine gaza basan sürücü durakta bekleyen yayaya çarptı Geri geri gelen otomobil yayaya çarpıp bariyerin üzerine çıktı: 1 yaralı Pendik'te D-100 karayolu bağlantı yolu üzerinde park halinde bulunan otomobili çalıştıran sürücü, fren yerine gaza bastı.

- Pendik'te fren yerine gaza basan sürücü durakta bekleyen yayaya çarptı

Geri geri gelen otomobil yayaya çarpıp bariyerin üzerine çıktı: 1 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te D-100 karayolu bağlantı yolu üzerinde park halinde bulunan otomobili çalıştıran sürücü, fren yerine gaza bastı. Hızla geri gelen araç durakta otobüs bekleyen 1 kişiye çarptıktan sonra D-100 karayolu ile yan yol arasında kalan bariyerlerin üzerine çıktı. Otomobilin çarptığı vatandaş yaralandı.

Kaza, saat 14.40 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi D-100 karayolu bağlantı kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yol üzerinde park halinde bulunan 34 BIM 664 plakalı otomobil sürücüsü B.A. isimli kadın, iddiaya göre geri geri gelmek isterken fren yerine gaza bastı. Hızla geri gelen otomobil yan yol üzerinde durakta otobüs bekleyen 1 kişiye çarptı. Ardından geri geri gelen otomobil D-100 karayolu ile yan yolu ayıran bariyerlere çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisi ile hafif şekilde yaralan yolcu ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede başka bir kaza yaşanmaması için önlem alırken, otomobil sürücüsü kadın sürücü yaşanan kaza sonrası şoka girdi.

Kazaya karışan araç olay yerinden çekici ile kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine döndü.

Görgü tanığı bir vatandaş," Biz burada otobüs bekliyoruz. Bir anda hızlı bir şekilde geri geri geldi. Önce tellere vurdu. Teller de otobüs bekleyen bir kişiye çarptı. Durumu iyiydi. Bilinci açıktı, burnundan kan geliyordu. Hastaneye götürdüler. Kaza sonrası sürücü kadın şoka girmişti, su verdik. Biraz kendine geldi. Ama çok hızlıydı ralli yapanlar gibi hızlıydı" dedi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te fren yerine gaza basan sürücü durakta bekleyen yayaya çarptı - Son Dakika

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