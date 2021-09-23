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PENDİK'TE GALERİCİYE 'AŞK TUZAĞI' SONRASI GASP DEHŞETİ - Son Dakika

PENDİK'TE GALERİCİYE 'AŞK TUZAĞI' SONRASI GASP DEHŞETİ

23.09.2021 15:12
PENDİK'TE GALERİCİYE 'AŞK TUZAĞI' SONRASI GASP DEHŞETİ, System.String[]

PENDİK'te, iddiaya göre, evlilik hazırlığında olduğu kadın doktor tarafından tuzağa düşürülerek, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin de aralarında bulunduğu 5 kişi tarafından darp edilen Hüseyin Çınar, tehdit ve silah zoruyla 260 bin liralık senet imzaladı.

PENDİK'te, iddiaya göre, evlilik hazırlığında olduğu kadın doktor tarafından tuzağa düşürülerek, kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin de aralarında bulunduğu 5 kişi tarafından darp edilen Hüseyin Çınar, tehdit ve silah zoruyla 260 bin liralık senet imzaladı. Köpeği, cep telefonu, saati ve cüzdanındaki para gasp edilen Çınar, cinsel tacize de uğradığını iddia etti. Öte yandan Aslıhan B., iddiaları yalanlayarak, reddetti.  Aslıhan B., karşı taraftan şikayetçi olacaklarını belirtti.

İddiaya göre, Beyoğlu'nda galericilik yapan Hüseyin Çınar (34), yaklaşık 7 ay önce, sosyal medya aracılığıyla, Pendik'te bir hastanede çalışan asistan doktor Aslıhan B. (28) ile tanıştı. Arkadaşlıklarını ilerleten Çınar ile B., bir süre sonra sevgili oldu. Evlenme kararı alarak sözlenen sevgililer, Pendik'te ev tutarak birlikte yaşamaya başladı.

Aslıhan B.,  bir süre sonra kendisinin ve ailesine ait şirketin borçları olduğunu, bunu ödeyemezse evlenmelerinin gecikeceğini belirterek sözlüsünden para istedi. Hüseyin Çınar, tanıdıklarından da borç alarak toparladığı 280 bin lirayı Aslıhan B.'ye verdi. Ekonomik durumu kötü olduğu öğrenilen asistan doktor Aslıhan B., ilerleyen zamanlarda da sözlüsünden para istemeye devam etti. Kredi kartlarının borçlarını Hüseyin Çınar'a ödeten Aslıhan B., öğrenci kardeşinin masrafları ile tatil parasını da ödettirdi.Geçtiğimiz hafta çarşamba günü sözlüsüyle buluşmak için çalıştığı hastaneye giden Hüseyin Çınar, Aslıhan B.'nin işinin uzadığını söylemesi üzerine birlikte yaşadıkları eve döndü. Kısa bir süre sonra eve gelen Aslıhan B.'nin arkasından 2 kişi daha içeri girdi. Kimliği henüz öğrenilemeyen kişilerden biri kendini komiser olarak tanıtırken, diğeri de polis kimliği gösterdi. Sözlüsü Aslıhan B.'nin akrabaları olduklarını söyleyen kişiler Hüseyin Çınar'ı silah zoruyla koltuğa oturttu. Şüpheliler, Aslıhan B.'nin borçlarını üstlenmesini istedikleri Çınar'ı darp ederken, eve 3 kişi daha geldi. Bu kişilerin gelmesinin ardından da hakaret ve tehdide devam eden şüpheliler, Hüseyin Çınar'ı soyarak taciz etti. Çınar'dan, evini satarak kendilerine vermesini isteyen kişiler, daha sonra tehdit ve silah zoruyla 260 bin liralık senet imzalattı. Sözlüsünün kardeşi tarafından zorla köpeği de alınan Çınar, cep telefonu, saati ve cüzdanındaki para gasp edildikten sonra yaka paça dışarı atıldı.Yaşadığı şoku atlattıktan sonra savcılığa giden Hüseyin Çınar, eski sözlüsü ile kendisini darp ederek zorla senet imzalatıp gasp etiklerini iddia ettiği kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA TANIŞMIŞLARAsistan doktor Aslıhan B. ile sosyal medya aracılığıyla tanıştığını belirten Hüseyin Çınar "Sevgilimle 7 aydır beraberdik. Son 3 aydır aynı evde yaşıyorduk. Bu süre içerisinde kendisinin ve ailesinin borçlarının olduğunu, bunun evliliğimize engel olabileceğini, bu borçların bir an önce kapatılırsa daha yakın bir tarihte evlenebileceğimizi söyledi. Ben de kendisini sevdiğim için birikmiş paramı ve çevreden topladığım parayı verdim. İcra dairesinden bana 350 bin liralık haciz belgesi getirdi. Buna istinaden ben de kendisine 280 bin lira verdim. Yine banka vasıtası ile kendi kartlarına yatırdığım paralar, öğrenci kardeşine gönderdiğim yardım destek paraları, kardeşinin kız arkadaşıyla tatile giderken gönderdiğim tatil paralarına kadar gönderdim. Geçen süre içerisinde istek ve arzuları hiç bitmedi. Ekonomik durumları biraz bozuktu. Bu durumunu düzeltebilmek için şans oyunları oynuyordu. Burada da bazı kayıplar vermiş. Bu borçlar da birikince, kendisi bunalıma girdi. Geçen çarşamba her zamanki gibi hastanede buluşmak için beni çağırdı.

SÖZLÜSÜNE TUZAK KURDUPendik'te bir hastanenin kulak burun boğaz servisinde asistan doktordur. Burada buluşmak için gittim. Gittiğimde 'Şu an çıkamıyorum' dedi. Otoparka inmemi istedi. Otoparka inince aracını göremedim. Daha sonra bana 'eve geç geliyorum canım' dedi. Eve geçtikten 5-10 dakika sonra kendisi girdi. Girdikten sonra 'canım ne haber' der demez arkasından iki kişi girdi. Birisi komiser olduğunu iddia etti, diğeri de polis kimliğini göstererek 'ben polisim' dedi. Aslıhan B.'nin akrabaları olduğunu söylediler. Daha sonra beni koltuğa oturttular. Aslıhan'ın borçları olduğunu bunları benim üstlenmemi söylediler. Beni darp etmeye başladılar. Darp ettikten sonra kafama silah dayadı. Ardından eve 3 kişi daha girdi. Bu kişiler de beni darp etmeye başladı. Hakaret ve küfrettiler. Üzerimi soyarak cinsel organlarıyla beni taciz ettiler. Ardından bana bazı evraklar ve kağıtlar imzalattılar. Beni dövmeye başladılar. Vücudumda morluklar var. Bununla ilgili darp raporu aldım. Kafama sıkıp faili meçhul kalabileceğini, emniyette de adıma birtakım çalışmalar yaparak her türlü suça alet edebileceklerini söylediler. Ailemden kalan mülkümü satmamı ve satarak zorla imzalattırdıkları senetlerin borçlarını ödememi istediler. 260 bin lirayı bulan 2 ayrı senet imzalattılar. İkinci senet 70 bin liraydı. Kendini polis olarak tanıtan kişi 'bu da bizim buraya gelme masrafımız' dedi. Kafama silah dayayarak, bu senedi de imzalattılar. Korkudan senetleri imzalamadım. Eski sevgilim Aslıhan B. ise bana bir iğne hazırladığını, bu iğneyi bana yaptıklarında kalp krizinden ölebileceğimi, raporlara bu şekilde geçireceklerini söylediler. Sonra beni yaka paça dışarı attılar. Siyah bir araca bindirdiler" diye konuştu.Çınar'ın avukatı Oğuzhan Veli Aras ise "Olaydan haberimiz olur olmaz İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurumuzu yaptık. Suçlar zaten resen kovuşturmaya tabi suçlar. Müvekkilim bu süreç içerisinde hem gaspa uğradı, hem nitelikli yağma, hem de hürriyeti tahdit suçuyla karşı karşıya kaldı. Suç duyurumuzu yaptıktan sonra ek delillerimizi sunduk. Zaten olayı duyduğunuz zaman kanınızı donduracak nitelikte insan onuruna yaraşmayacak muamelelerle karşı karşıya kaldı. Kendisinin saati, cüzdanındaki, para ve golden cinsi köpeği gasp edildi" dedi.

İDDİALARI REDDETTİ

Öte yandan Aslıhan B. iddiaları yalanlayarak, reddetti.  Aslıhan B., karşı taraftan şikayetçi olacaklarını belirtti.

Hüseyin Çınar, Pendik, Silah, Çınar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PENDİK'TE GALERİCİYE 'AŞK TUZAĞI' SONRASI GASP DEHŞETİ - Son Dakika


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