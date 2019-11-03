Son Dakika Haberleri: Pendik'te gecekondu alevlere teslim oldu
Son Dakika Güncel Pendik'te gecekondu alevlere teslim oldu

Pendik'te gecekondu alevlere teslim oldu

7 saat önce

PENDİK'te tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı.

Pendik'te gecekondu alevlere teslim oldu, System.String[]

PENDİK'te tek katlı bir gecekonduda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ve can kaybının bulunmadığı yangın kısa sürede söndürüldü.

Pendik Ertuğrulgazi Mahallesi Ecdat Sokak üzerinde bulunan tek katlı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Serkan Dokumacı ile anne ve babasının yaşadığı evde alevler kısa sürede tüm gecekonduyu sardı. Yangını fark eden Serkan Dokumacı anne ve babasını dışarı çıkardı. Dokumacı daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri söndürmeyi başaramayan Dokumacı da dışarı çıktı. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken gecekonduda hasar meydana geldi. Mahalle sakini Yasin Oğuz, "İlk geldiğimde evin sahibi içerideydi, Serkan ağabey. Direkt içeri atladım. Camı falan kırdık. Elektrikleri patladı. Yapacağımız bir şey yoktu. En fazla o kadarını yapabildik. Alevler ilk bir odadaydı, itfaiyeye haber verdik gelene kadar alevler iyice büyüdü, komple yandı. Yangının elektrikten çıktığını düşünüyorum ben. Çünkü 3-4 tane elektrik patlaması oldu. İçeride kimse yoktu. Bir tek Serkan Ağabey vardı. Onunla da biz dışarı çıktık. Yapabildiğimiz müdahaleyi yaptık" dedi. Alevli bir şekilde yanan gecekondu vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.


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Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 09:50 Kaynak: DHA
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