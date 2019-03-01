Son Dakika Haberleri: Pendik'te Gecekondu Yangını

Pendik'te Gecekondu Yangını

1 saat önce

Pendik'teki bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Pendik'teki bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Gazi Mahallesi Şiran Sokağı'ndaki bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını, müdahale ederek söndürdü.

Gecekondunun çatı katının tamamen yandığı, yanındaki bir gecekondunun çatısında ise hasar oluştuğu belirlendi.

Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:07 Kaynak: AA

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