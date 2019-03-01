Pendik'te Gecekondu Yangını
1 saat önce
Pendik'teki bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Pendik
'teki bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Ertuğrul Gazi
Mahallesi Şiran
Sokağı'ndaki bir gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını, müdahale ederek söndürdü.
Gecekondunun çatı katının tamamen yandığı, yanındaki bir gecekondunun çatısında ise hasar oluştuğu belirlendi.
Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:07 Kaynak: AA
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