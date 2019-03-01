Son Dakika Haberleri: Pendik'te Gecekondu Yangını

Pendik'te Gecekondu Yangını

1 saat önce

Pendik'te bir gecekonduda yangın çıktı.

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Pendik'te bir gecekonduda yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 4 kişiden 3'ü hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Şirin Sokak'ta bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın esnasında evde bulunan İlknur Korkunç, Veysel Korkunç, Nuray Korkunç ve Naim Eryılmaz dumandan etkilendi. Olay yerine Pendik ve Kurtköy itfaiye ekipleri ile ambulans ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenenlerden 3'ü hastaneye götürülürken, sağlık ekipleri diğer 1 kişiye de ambulansta oksijen tedavisi yaparak müdahale etti. Yangın sebebiyle yanan gecekondu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:29 Kaynak: İHA

İtfaiye, Pendik, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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