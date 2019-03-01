Pendik'te Gecekonduda Yangın

Pendik'te bir gecekonduda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı.





Pendik'te bir gecekonduda çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişiden 3'ü hastaneye kaldırıldı.



Pendik Ertuğrul Gazi Mahallesi Şirin Sokak'ta bulunan gecekonduda elektrikli sobadan kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan 4 kişi dumandan etkilendi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenenlerden 3'ü hastaneye götürülürken, sağlık ekipleri diğer 1 kişiye de ambulansta müdahale etti.



Yangın itfaiyenin yarım saatlik çalışmasının ardından söndürülürken, alevlerin yandaki evlere sıçramasını da önlendi. Yangın sebebiyle gecekondu kullanılamaz hale geldi.



Görüntü dökümü:



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-Havadan görüntüler



-Gecekondunun görüntüsü



-Tüplerin olduğu bahçenin görüntüsü



-Aktüel görüntüler



-İtfaiye ekiplerinden görüntü



-Yanan gecekondudan görüntü



-Ambulansta tedavi olan hastadan görüntü



-olay yeri havadan görüntüleri



-genel ve detay görüntüler - İstanbul

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