PENDİK'TE GECEKONDUDAKİ YANGINI HORTUMLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR - Son Dakika
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PENDİK'TE GECEKONDUDAKİ YANGINI HORTUMLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR

31.05.2022 10:57

PENDİK'te metruk gecekonduda çıkan yangını, mahalleli uzattıkları hortumlarla söndürmeye çalıştı.

PENDİK'te metruk gecekonduda çıkan yangını, mahalleli uzattıkları hortumlarla söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ölen ya da yaralanan olmadı.

Orta Mahalle Kubbe Sokak'ta metruk gecekonduda, saat 09.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler gecekondunun tamamına yayıldı. Mahalleli yangını hortumla söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında, ölen ya da yaralanan olmadı. Mahalle sakini Soner Tataş, "İçeride 4 ya da 5 madde bağımlısı vardı. Defalarca uyardık, sonunda binayı yakıp kaçtılar" dedi. Bir başka mahalleli ise, "Biz de tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Ancak evimize çok yakın bir yerde çıktı yangın. İtfaiye ekipleri geldi ve duruma hakimler" dedi.

PENDİK'TE GECEKONDUDAKİ YANGINI HORTUMLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR
PENDİK'TE GECEKONDUDAKİ YANGINI HORTUMLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR
PENDİK'TE GECEKONDUDAKİ YANGINI HORTUMLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR
PENDİK'TE GECEKONDUDAKİ YANGINI HORTUMLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR
PENDİK'TE GECEKONDUDAKİ YANGINI HORTUMLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR
PENDİK'TE GECEKONDUDAKİ YANGINI HORTUMLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR
PENDİK'TE GECEKONDUDAKİ YANGINI HORTUMLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR
PENDİK'TE GECEKONDUDAKİ YANGINI HORTUMLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR
PENDİK'TE GECEKONDUDAKİ YANGINI HORTUMLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR

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Kaynak: DHA

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