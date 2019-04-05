Son Dakika Haberleri: Pendik'te Geçersiz Oylar Yeniden Sayılıyor

Pendik'te Geçersiz Oylar Yeniden Sayılıyor

1 saat önce

Pendik'te geçersiz oylar yeniden sayılıyorİSTANBUL - Pendik'te geçersiz sayılan oyların yeniden sayımı sürüyor.

Pendik'te geçersiz oylar yeniden sayılıyor

İSTANBUL - Pendik'te geçersiz sayılan oyların yeniden sayımı sürüyor. Oyların sayıldığı İlçe Seçim Kurulu önünde özel harekat ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
Pendik'te seçimin ardından yapılan itiraz üzerine, geçersiz sayılan oyların yeniden sayımına karar verilmişti. Kullanılan oylar Pendik İlçe Seçim Kurulu'na getirilerek burada yeniden oyların sayımına başlandı. Geçersiz sayılan oyların yeniden sayıldığı İlçe Seçim Kurulu önünde nöbet tutan Polis Özel Hareket ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:33 Kaynak: İHA

Pendik, Politika
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