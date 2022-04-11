Pendik'te genç kadın kucağındaki çocuğuyla sokak ortasında darbedildi - Son Dakika
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Pendik'te genç kadın kucağındaki çocuğuyla sokak ortasında darbedildi

11.04.2022 23:30
Pendik'te genç kadın kucağındaki çocuğuyla sokak ortasında darbedildi

Pendik'te sokak ortasında toplanan bir grup genç, kucağında çocuğu olan genç kadını tekme ve yumruklarla darbetti.

Pendik'te sokak ortasında toplanan bir grup genç, kucağında çocuğu olan genç kadını tekme ve yumruklarla darbetti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, olay vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Olay, dün akşam saatlerinde Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerinde toplanan bir grup genç, kucağında çocuğu da bulunan genç kadını sokak ortasında darbetti. Yere düşen genç kadın, sokak ortasında tekme ve yumrukla darbedildi. Genç kadının darbedildiğini gören çevredeki vatandaşlar duruma tepki göstererek sokağa çıktı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Pendik'te genç kadın kucağındaki çocuğuyla sokak ortasında darbedildi
Pendik'te genç kadın kucağındaki çocuğuyla sokak ortasında darbedildi
Pendik'te genç kadın kucağındaki çocuğuyla sokak ortasında darbedildi

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Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te genç kadın kucağındaki çocuğuyla sokak ortasında darbedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te genç kadın kucağındaki çocuğuyla sokak ortasında darbedildi - Son Dakika
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