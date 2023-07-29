Pendik'te Genç Kadına Şiddet: 'Bırak Beni Artık' Diye Çığlık Attı - Son Dakika
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Pendik'te Genç Kadına Şiddet: 'Bırak Beni Artık' Diye Çığlık Attı

29.07.2023 11:41

Pendik'te Güllübağlar Mahallesinde bir grup tarafından darp edilen genç kadın, yerde yatarken 'Bırak beni artık' diye çığlık attı. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te iddiaya göre, darp edilen bir kadın yerde yattığı esnada 'bırak beni artık' diye çığlıklar attı. Kadının çığlık attığı anlar kameraya yansıdı.

Pendik'te Güllübağlar Mahallesinde yaşanan olayda, iddiaya göre bir grup tarafından genç bir kadına şiddet uygulandı. Sonrasında yere yığılan genç kadın "Bırak beni artık" diye çığlıklar attı. Çevredekilerin ise herhangi bir müdahalede bulunmaması dikkat çekti. Kadının yerde yatarken çığlık attığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Pendik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te Genç Kadına Şiddet: 'Bırak Beni Artık' Diye Çığlık Attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te Genç Kadına Şiddet: 'Bırak Beni Artık' Diye Çığlık Attı - Son Dakika
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