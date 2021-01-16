Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu - Son Dakika

Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu

16.01.2021 02:35

Pendik'te bir erkek tarafından tehdit edilen genç kız, dayısından yardım istedi. Genç kızın dayısı ile şüpheli erkek arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancasını çıkaran zanlı, genç kızın dayısını öldürdü, kavgaya karışan 4 kişiden birini de yaraladı. Cinayetin ardından kaçan zanlı, kısa sürede yakalandı.

Dün gece saat 23.00 sıralarında Orta Mahalle Kavuniçi sokakta iddiaya göre daha önceden tanıştığı genç kızı rahatsız eden ve tehditte bulunan Necati isimli kişi kızın evininin önüne geldi.

DAYISINA HABER VERDİ

Bir kişi tarafından dayısına rahatsız edildiğini söyleyen kız dayısı ve mahalledeki vatandaşlarla kendisini rahatsız eden Necati adlı kişiyle kavgaya tutuştu. Çıkan kavga sonucu sarkıntılık yapan Necati adlı kişi silahını çıkararak peş peşe ateş etti. Daha sonrasında olay yerinden koşarak hızla kayıplara karıştı.

Pendik'te genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu, komşusu yaralandı

BİR KİŞİ ÖLDÜ BİR KİŞİ YARALANDI

Kurşunların isabet ettiği kızın dayısı Hasan Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken mahalleden bir kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda emniyet ekibi sevk edildi. Emniyet ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemenin yapmış olduğu çalışmalar sonucu hayatını kaybeden Hasan Yılmaz Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olay yerinde kavgayı ayırmaya çalışırken yaralanan mahalle sakini ise hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu, komşusu yaralandı

YAKALANDI

Polis ekiplerin yapmış olduğu çalışmalar sonucu Necati adındaki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"VURAN KİŞİ RAHATSIZ EDİYORMUŞ"

Silah sesleri üzerine dışarı çıktığını söyleyen Neşe Onay, olayla ilgili, "Ben üç el silah sesi duydum. Camdan baktım, yukarı ve aşağı doğru kaçanlar oldu, dışarı çıktık. Arkadaşın kapısının önünde kız ağlıyordu, yaralı çocuk vardı yanında. Diğer vurulan kişi yerde yatıyordu zaten. Kız 'dayım' dedi. Vuran kişi, onu rahatsız ediyormuş. 'Bu da dayım' dedi. 'Beni korumak için geldi dedi'" şeklinde konuştu.

Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu

Hasan Yılmaz, Pendik, Polis, Silah, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Tehdit edilen genç kızı korumak isteyen dayısı canından oldu - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • vatandaş: Tanımadığınız insanlarla neden arkadaşlık kurarsınız ki..Olan dayıya oldu..Allah rahmet eylesin.. Cevap Yaz 94 6 Yayından Kaldır

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