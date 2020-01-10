Pendik'te geri dönüşüm deposunda yangın - Son Dakika
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Pendik'te geri dönüşüm deposunda yangın

6 saat önce

Pendik'te plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Pendik'te geri dönüşüm deposunda yangın, System.String[]

Pendik'te plastik geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Şeyhli Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında cadde üzerindeki doğal gaz hattı da alev aldı.

Bölgeye çağrılan İGDAŞ ekipleri doğal gaz hattını keserken itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.

İtfaiye, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:50 Kaynak: AA
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