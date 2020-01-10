Pendik'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - Son Dakika

Pendik'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

6 saat önce

Pendik'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Pendik'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi., System.String[]

Pendik'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL

İtfaiye, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
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