Pendik'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - Son Dakika

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Pendik'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
6 saat önce
Pendik'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:08 Kaynak: İHA
Pendik'te geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. - İSTANBUL
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