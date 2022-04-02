Pendik'te görevli acil tıp teknikeri, terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı - Son Dakika
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Pendik'te görevli acil tıp teknikeri, terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı

02.04.2022 10:09

Pendik'te görevli acil tıp teknikeri, terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı Pendik'te görev yapan acil tıp teknikeri Büşra Durmaz, gittiği bir terk edilmiş bebek vakasında bulunan bebeğe sütannelik yapmaya başladı.

Pendik'te görevli acil tıp teknikeri, terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı

İSTANBUL - Pendik'te görev yapan acil tıp teknikeri Büşra Durmaz, gittiği bir terk edilmiş bebek vakasında bulunan bebeğe sütannelik yapmaya başladı. Kendisinin de 14 aylık bebeği olan Büşra Durmaz, sütanneliğini yaptığı bebeğe Nisa Mihriban adını verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden Büşra Durmaz'ın, bebek ile ilgilendiği bir video paylaştı.

Pendik ilçesinde görev yapan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz isimli sağlık çalışanı, terk edilmiş bir bebek vakasında gittiğinde, gördüğü bebeğin aç olduğunu fark edip kendi bebeği gibi emzirdi. Kendisinin de 14 aylık bebeği olan Büşra Durmaz, sütanneliğini yaptığı bebeğe kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi. Durmaz, bebeğe Nisa Mihriban adını koydu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Büşra Durmaz ile bebeğin videosunu paylaştı. Bakan Koca paylaşımda, "Pendik'te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi. Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu: Nisa Mihriban" ifadelerine yer verdi.

Pendik'te görevli acil tıp teknikeri, terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı
Pendik'te görevli acil tıp teknikeri, terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı
Pendik'te görevli acil tıp teknikeri, terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı

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Fahrettin Koca, Pendik, Medya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pendik'te görevli acil tıp teknikeri, terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı - Son Dakika


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