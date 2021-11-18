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Pendik'te güvercin çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Pendik'te güvercin çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

18.11.2021 13:05
Pendik'te güvercin çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Pendik'te bir evden 18 güvercin çaldığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

Pendik'te bir evden 18 güvercin çaldığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Y. Ö'nün 18 güvercininin evinden çalınması üzerine çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek C.U. (21), E Y. (24) ve B.U.U'yu (22) gözaltına aldı.

Şüphelilerin güvercinleri Kocaeli'nde bir tanıdıklarına emanet ettikleri yönündeki ifadelerine rağmen, adreste yapılan aramada güvercinler bulunamadı.

Zanlıların "yaralama", "uyuşturucu madde kullanma", "mukavemet" ve "hırsızlık" suçlarından kayıtları olduğu tespit edildi.

"Hayvan hırsızlığı" suçundan işlem yapılan ve adliyeye sevk edilen 3 şüpheli serbest bırakıldı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin çaldıkları güvercinlerle kaçtıkları görüldü.

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ahmet Yesevi Mahallesi, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Pendik'te güvercin çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te güvercin çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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