PENDİK'TE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ

? PENDİK'te hafriyat kamyonu ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon, orta refüje çarparak devrildi.

Kaza, saat 13.15 sıralarında Doğu Mahallesi Sahil Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; 27 AFB 762 plakalı Muhammet Salih Çin yönetimindeki moloz yüklü hafriyat kamyonu kırmızı ışık ihlali yaparak 'U' dönüşü yapan 55 YC 105 plakalı Murat Tunçtan yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, orta refüje çarparak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyondaki molozlar yola saçıldı. Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri yola dökülen molozlar nedeniyle trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Molozların ve kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.