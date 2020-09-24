Pendik'te hafriyat kamyonu taşıyan tır'ın tehlikeli yolcuğu kamerada - Son Dakika

Pendik'te hafriyat kamyonu taşıyan tır'ın tehlikeli yolcuğu kamerada
PENDİK'te hafriyat kamyonu taşıyan TIR, üstgeçidin altından kıl payı geçerken, yolda gidenlerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.
PENDİK'te hafriyat kamyonu taşıyan TIR, üstgeçidin altından kıl payı geçerken, yolda gidenlerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüler gece saatlerinde D-100 Karayolu Pendik mevkiinde kaydedildi. Ankara yönünde hafriyat kamyonu taşıyan TIR, trafiktekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Üstgeçidin altından kıl payı geçen TIR, yoluna devam ederken, o anlar arkasından gelen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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