Pendik'te hafriyat kamyonu taşıyan tır'ın tehlikeli yolcuğu kamerada - Son Dakika

PENDİK'te hafriyat kamyonu taşıyan TIR, üstgeçidin altından kıl payı geçerken, yolda gidenlerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler gece saatlerinde D-100 Karayolu Pendik mevkiinde kaydedildi. Ankara yönünde hafriyat kamyonu taşıyan TIR, trafiktekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Üstgeçidin altından kıl payı geçen TIR, yoluna devam ederken, o anlar arkasından gelen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.