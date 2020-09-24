Pendik'te hafriyat kamyonu taşıyan tır'ın tehlikeli yolcuğu kamerada - Son Dakika

Pendik'te hafriyat kamyonu taşıyan tır'ın tehlikeli yolcuğu kamerada

PENDİK'te hafriyat kamyonu taşıyan TIR, üstgeçidin altından kıl payı geçerken, yolda gidenlerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

Pendik'te hafriyat kamyonu taşıyan tır'ın tehlikeli yolcuğu kamerada, System.String[]

PENDİK'te hafriyat kamyonu taşıyan TIR, üstgeçidin altından kıl payı geçerken, yolda gidenlerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüler gece saatlerinde D-100 Karayolu Pendik mevkiinde kaydedildi. Ankara yönünde hafriyat kamyonu taşıyan TIR, trafiktekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Üstgeçidin altından kıl payı geçen TIR, yoluna devam ederken, o anlar arkasından gelen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Cep Telefonu, Pendik, TIR, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:52 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Pendik'te hafriyat kamyonu taşıyan tır'ın tehlikeli yolcuğu kamerada - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Polisi "kraliçe arı var, aramayın" diyerek engellemeye çalıştı! Kovandan uyuşturucu çıktı Acun Ilıcalı, Exxen adında yeni bir dijital platform kurdu Ruhsatsız merkezde botoks yaptıran kadın, fenalaşarak hayatını kaybetti Türkiye'de bir ilk! Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesi kitle bağışıklığına ulaşıldı Tunceli'de bilet sisteminin olmadığı toplu taşıma araçlarında eldiven kullanma zorunluluğu getirildi Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı Suyun çekilmesiyle ortaya çıkan kafatası ve kemikler, bölge halkını tedirgin etti
Nijerya'da çocuk istismarcıları hadım edilecek Nijerya'da çocuk istismarcıları hadım edilecek         
13:17
Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi         
12:31
Otostopla durdurdukları araca binen 3 kadın, araçtaki engellinin 2 bin lirasını gasbetti Otostopla durdurdukları araca binen 3 kadın, araçtaki engellinin 2 bin lirasını gasbetti         
12:10
Arnavutköy'de cinnet getiren adam önce karısını sonra arkadaşını öldürdü Arnavutköy'de cinnet getiren adam önce karısını sonra arkadaşını öldürdü         
12:04
Ayaklarına kuş ölüsü bağlanıp, başına maske takılan şahin kurtarıldı Ayaklarına kuş ölüsü bağlanıp, başına maske takılan şahin kurtarıldı         
11:51
Eylül ayı doğum yardımları 83 bin annenin hesabına yarın yatırılacak Eylül ayı doğum yardımları 83 bin annenin hesabına yarın yatırılacak         
10:44
Beyin kanaması sonrası ne gülebiliyor ne de ağlayabiliyor! Cem Yılmaz bile başaramadı Beyin kanaması sonrası ne gülebiliyor ne de ağlayabiliyor! Cem Yılmaz bile başaramadı         
10:20
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürtmek için cinayet planı yaptığı ortaya çıktı         
10:01
Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktor savunmasıyla şaşırttı: Hatırlamıyorum Meslektaşını 75 bıçak darbesiyle öldüren doktor savunmasıyla şaşırttı: Hatırlamıyorum         
09:59
Suyun çekilmesiyle ortaya çıkan kafatası ve kemikler, bölge halkını tedirgin etti Suyun çekilmesiyle ortaya çıkan kafatası ve kemikler, bölge halkını tedirgin etti         
09:50
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Aldığı kilolarla konuşulan oyuncu Çağatay Ulusoy, bu sefer de bıyık bıraktı Aldığı kilolarla konuşulan oyuncu Çağatay Ulusoy, bu sefer de bıyık bıraktı         
09:24
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Atmaya kıyamadı, 10 kamyon eşya biriktirdi, içeriden otomobil çıktı Atmaya kıyamadı, 10 kamyon eşya biriktirdi, içeriden otomobil çıktı         
08:54
Kelebek hastası çocuklarına dokunamayan anne-babanın tek bir isteği var Kelebek hastası çocuklarına dokunamayan anne-babanın tek bir isteği var         
08:44
Yediemin otoparkında bulunan 12 milyon lira değerindeki araçların, ekonomiye kazandırılması isteniyor Yediemin otoparkında bulunan 12 milyon lira değerindeki araçların, ekonomiye kazandırılması isteniyor         
08:40
Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreli askeri önce vurdu, sonra yaktı Kuzey Kore, sularına giren Güney Koreli askeri önce vurdu, sonra yaktı         
06:15
Bill Gates: Koronavirüs salgını 2022'de sona erebilir Bill Gates: Koronavirüs salgını 2022'de sona erebilir         
17:48
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 13:30:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Pendik'te hafriyat kamyonu taşıyan tır'ın tehlikeli yolcuğu kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei