PENDİK'TE YOL VERME KAVGASI KAMERADA

PENDİK'te hafriyat kamyonu ve İETT otobüsü şoförleri arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle aracından inen İETT şoförü hafriyat kamyonun camına tırmandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Pendik Şeyhli Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen İETT otobüsü ve hafriyat kamyonu şoförleri arasında yol verme tartışması başladı. İkili araçlarında bir süre tartıştıktan sonra, İETT şoförü aracından inerek hafriyat kamyonunun camına tırmandı. Duruma öfkelenen hafriyat kamyonu şoförü aracını otobüsün önüne kırarak manevra yaptı. Bu sırada dengesini kaybeden İETT şoförü ise yere düştü. Otobüsteki yolcular neye uğradığını şaşırarak aşağı indi. Yere düşen otobüs şoförü bir süre daha kamyon şoförü ile tartıştıktan sonra çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. Yolcular otobüse tekrar binerken taraflar araçlarıyla olay yerinden ayrıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

- İstanbul