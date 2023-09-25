İstanbul Pendik'te bir sokakta halıya sarılı erkek cesedi bulundu - Son Dakika

İstanbul Pendik'te bir sokakta halıya sarılı erkek cesedi bulundu

Son Güncelleme: 25.09.2023 07:33

İstanbul Pendik'te gecekonduların yoğunlukta bulunduğu bir sokakta halıya sarılı erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Pendik'te gecekonduların yoğunlukta bulunduğu bir sokakta halıya sarılı erkek cesedi bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

CESEDİ YOLUN KENARINA ATARAK KAÇTI

Olay, saat 22.45 sıralarında İstanbul Pendik ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, Ağırbaşlı Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre plakası öğrenilemeyen bir araç sokağa gelerek halıya sarılı olan bir erkek cesedini yolun ortasına atarak olay yerinden kaçtı.

Pendik'te bir sokakta halıya sarılı erkek cesedi bulundu

SOKAĞA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Çevredeki evlerde oturan vatandaşlardan yaşlı bir kadın halıya sarılı bir cesedin yola atıldığını fark etti. Yaşanılan olay üzerine yaşlı kadın polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki tarafından da giriş ve çıkışı yasakladı.

Pendik'te bir sokakta halıya sarılı erkek cesedi bulundu

YAŞLI KADIN İFADE VERMEK İÇİN KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Olay yeri inceleme ekipleri ise cesedin sarıldığı halıyı inceledi. Polis ekipleri cesedi yolun ortasından kaldırarak üzerinde inceleme yapılması için adli tıp morguna kaldırdı. Polis ekipleri olayı gören yaşlı kadının ifadesini almak için karakola götürürken, olayla ilgili de inceleme başlattı.

Pendik'te bir sokakta halıya sarılı erkek cesedi bulundu
Pendik'te bir sokakta halıya sarılı erkek cesedi bulundu
Kaynak: İHA

Dumlupınar, Tragger, Pendik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Pendik'te bir sokakta halıya sarılı erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Pendik'te bir sokakta halıya sarılı erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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