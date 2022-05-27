Pendik'te Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el emeği ürünleri sergileniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Pendik'te Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el emeği ürünleri sergileniyor

27.05.2022 11:23

Pendik'te Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el emeği ürünleri sergileniyorİSTANBUL Pendik sahilinde bulunan etkinlik alanında, Pendik Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el emeği göz nuru el sanatları ürünlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Pendik'te Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el emeği ürünleri sergileniyor

İSTANBUL Pendik sahilinde bulunan etkinlik alanında, Pendik Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el emeği göz nuru el sanatları ürünlerinin yer aldığı sergi açıldı. Sergide birbirinden farklı alanlarda çalışan kursiyerler tarafından yapılan ürünler satışa sunuldu.

Pendik Halk Eğitim merkezi tarafından, Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısı ile halk eğitim merkezi kursiyerlerinin ürünlerinin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Pendik'te bulunan farklı Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim gören yaklaşık 35 bin kursiyerin birbirinden farklı alanlarda oluşturduğu el emeği göz nuru ürünler Pendikli vatandaşlar ile sergide buluştu. 60 farklı stant ile kurulan alan Tokat tahta baskıdan iğne oyasına kuaförlükten, deri işlemeciliğine, resim ve boyama sanatlarından dikişe kadar birbirinden farklı alanlarda oluşturulan özgün ve el emeği ürünler sergi alanında satışa sunuldu. Pendik sahil etkinlik alanında 31 Mayıs'a kadar açık olan sergi ile binlerce farklı ürünün satışı yapılarak kursiyerlerin ev ekonomisine katkı sağlamasının yanında bilgi ve becerilerinin gelişmesine de katkıda bulunuluyor.

Pendik Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Necip Erkan," Pendik Halk Eğitim Merkezi olarak Eylül ayından itibaren 35 bine yakın kursiyerimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. "Her yerde her zaman herkes için eğitim " sloganı ile Pendik'te faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezlerinde Hayat boyu öğrenme kursları ile Pendik'te 33. sergimizin açılışını yaptık. 31 Mayısa kadar sürecek sergimizde öğretmenlerimizin ve kursiyerlerimizin birlikte oluşturduğu el emeği göz nuru ürünlerimizi Pendikli vatandaşlarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm halkımızı Pendik sahilde bulunan etkinlik alanına bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kursiyer Filiz Yıldırım Kaya," Pendik Halk Eğitim Merkezi Öğrencisi ve kursiyeriyim. Resim ve takta Tokat baskı alanında eğitim görmekteyim. 33.sünü düzenlediğimiz yılsonu sergimizi burada açtık. Kendimizi geliştirmek ve yetiştirmek için bu kurslara katıldım. Özellikle bayanların bu kurslara katılım sağlamasını istiyorum. Hem aile ekonomisine katkıda bulunmak, hem de bilgi ve becerilerimizin gelişmesi için çok önemli olduğuna inanıyorum "dedi.

Tokat tahta baskı öğretmeni Nurhan Güneş, " Yılsonu etkinlikleri çerçevesinde 33.sünü düzenlediğimiz etkinliğimizde biz de öğrencilerimiz ile birlikte oluşturduğumuz el emeği göz nuru ürünlerimizi sergilemeye başladık. Özellikle 600 yıllık geçmişi olan geleneksel tokat baskı tekniğini uyguladığımız ürünlerimizi sergiliyoruz. Geleneksel sanatları günümüze aktarıyoruz. Tüm Pendik halkını buraya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Pendik'te Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el emeği ürünleri sergileniyor
Pendik'te Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el emeği ürünleri sergileniyor
Pendik'te Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el emeği ürünleri sergileniyor
Pendik'te Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el emeği ürünleri sergileniyor

YORUMLAR
500
Oğluna oturduğu villayı sattırmak istemeyen adam, balkona astığı pankartla dikkat çekti Oğluna oturduğu villayı sattırmak istemeyen adam, balkona astığı pankartla dikkat çekti TÜDKİYEB'den Vali Hatipoğlu ile Belediye Başkanı Eroğlu'na ziyaret TÜDKİYEB'den Vali Hatipoğlu ile Belediye Başkanı Eroğlu'na ziyaret KAHRAMANMARAŞ - Devlet desteğiyle güzellik merkezi kuran kadın girişimci 15 kişiyi istihdam ediyor KAHRAMANMARAŞ - Devlet desteğiyle güzellik merkezi kuran kadın girişimci 15 kişiyi istihdam ediyor
Kaynak: İHA

Halk Eğitim Merkezi, Pendik, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pendik'te Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el emeği ürünleri sergileniyor - Son Dakika


Son Dakika
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 17:06:50. #1.13#
SON DAKİKA: Pendik'te Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el emeği ürünleri sergileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement