Pendik'te Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el emeği ürünleri sergileniyor

İSTANBUL Pendik sahilinde bulunan etkinlik alanında, Pendik Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin el emeği göz nuru el sanatları ürünlerinin yer aldığı sergi açıldı. Sergide birbirinden farklı alanlarda çalışan kursiyerler tarafından yapılan ürünler satışa sunuldu.

Pendik Halk Eğitim merkezi tarafından, Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısı ile halk eğitim merkezi kursiyerlerinin ürünlerinin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi. Pendik'te bulunan farklı Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim gören yaklaşık 35 bin kursiyerin birbirinden farklı alanlarda oluşturduğu el emeği göz nuru ürünler Pendikli vatandaşlar ile sergide buluştu. 60 farklı stant ile kurulan alan Tokat tahta baskıdan iğne oyasına kuaförlükten, deri işlemeciliğine, resim ve boyama sanatlarından dikişe kadar birbirinden farklı alanlarda oluşturulan özgün ve el emeği ürünler sergi alanında satışa sunuldu. Pendik sahil etkinlik alanında 31 Mayıs'a kadar açık olan sergi ile binlerce farklı ürünün satışı yapılarak kursiyerlerin ev ekonomisine katkı sağlamasının yanında bilgi ve becerilerinin gelişmesine de katkıda bulunuluyor.

Pendik Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Necip Erkan," Pendik Halk Eğitim Merkezi olarak Eylül ayından itibaren 35 bine yakın kursiyerimiz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. "Her yerde her zaman herkes için eğitim " sloganı ile Pendik'te faaliyet gösteren Halk Eğitim Merkezlerinde Hayat boyu öğrenme kursları ile Pendik'te 33. sergimizin açılışını yaptık. 31 Mayısa kadar sürecek sergimizde öğretmenlerimizin ve kursiyerlerimizin birlikte oluşturduğu el emeği göz nuru ürünlerimizi Pendikli vatandaşlarımızla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm halkımızı Pendik sahilde bulunan etkinlik alanına bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kursiyer Filiz Yıldırım Kaya," Pendik Halk Eğitim Merkezi Öğrencisi ve kursiyeriyim. Resim ve takta Tokat baskı alanında eğitim görmekteyim. 33.sünü düzenlediğimiz yılsonu sergimizi burada açtık. Kendimizi geliştirmek ve yetiştirmek için bu kurslara katıldım. Özellikle bayanların bu kurslara katılım sağlamasını istiyorum. Hem aile ekonomisine katkıda bulunmak, hem de bilgi ve becerilerimizin gelişmesi için çok önemli olduğuna inanıyorum "dedi.

Tokat tahta baskı öğretmeni Nurhan Güneş, " Yılsonu etkinlikleri çerçevesinde 33.sünü düzenlediğimiz etkinliğimizde biz de öğrencilerimiz ile birlikte oluşturduğumuz el emeği göz nuru ürünlerimizi sergilemeye başladık. Özellikle 600 yıllık geçmişi olan geleneksel tokat baskı tekniğini uyguladığımız ürünlerimizi sergiliyoruz. Geleneksel sanatları günümüze aktarıyoruz. Tüm Pendik halkını buraya davet ediyorum" şeklinde konuştu.