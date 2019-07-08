Son Dakika Haberleri: Pendik'te hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan şahıslar adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Pendik'te hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan şahıslar adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Pendik'te trafikte yol verme kavgası sebebiyle Hasan Sel ve Hüseyin Sel isimli iki şahıs, hamile kadının ve eşinin bulunduğu araca saldırarak çifte dehşeti yaşatmıştı.

Pendik'te hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan şahıslar adliyeye sevk edildi, System.String[]
Pendik'te trafikte yol verme kavgası sebebiyle Hasan Sel ve Hüseyin Sel isimli iki şahıs, hamile kadının ve eşinin bulunduğu araca saldırarak çifte dehşeti yaşatmıştı. İki şahıs Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğinde avukat eşliğinde verdikleri ifadenin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şahısların, kendilerine hakaret ve küfür ettikleri gerekçesiyle çiftten şikayetçi oldukları öğrenildi.

Olay, Pendik'te 7 Haziran Pazar günü yaşandı. Hasan Sel ve Hüseyin Sel adlı iki şahıs, kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle bir aracın önünü kesti. Ardından iki şahıs, içerisinde hamile bir kadının ve eşinin bulunduğu araca tekmelerle saldırdı. Şahıslardan biri aracın aynalarını tekmeleyerek kırdı, daha sonra aracın kaputuna çıkarak tekmeledi. Çifte dehşeti yaşatan şahıslar Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine gelerek avukat eşliğinde ifade verdi. İfadenin ardından adliyeye sevk edilen şahısların da genç çiftten şikayetçi oldukları öğrenildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:15 Kaynak: İHA
Pendik, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


'Maçka' adı verilen 'Rüya' uçağı, şehit Eren Bülbül için ilk seferini Trabzon'a yaptı Hamile kadına ve eşine, trafikte dehşeti yaşatan magandanın cezası belli oldu! Pendik'teki magandanın cezası belli oldu Freni patladığı için iki araca çarpan zift tankerinin devrilmesi nedeniyle yaralılar kepçeyle kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 13:58:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pendik'te hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan şahıslar adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]