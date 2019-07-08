Pendik'te hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan şahıslar cezaevine gönderildi
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Pendik'te trafikte hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldıran şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Pendik
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:13 Kaynak: İHA
'te trafikte hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldıran şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Pendik'te 7 Haziran günü, Seydi Oğlu Baklava'nın sahipleri olan Hasan Sel ve Hüseyin Sel, içerisinde hamile bir kadın ve eşinin bulunduğu araca tekmelerle saldırdı. Olayla ilgili Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine gelen iki şahıs burada ifade verdi. İfadenin ardından şahıslar Kartal
'daki Anadolu Adliyesi
'ne sevk edildi. Hasan Sel ve Hüseyin Sel, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
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