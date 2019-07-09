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Pendik'te hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan şahıslar adliyeye sevk edildi

1 saat önce

Pendik'te hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan şahıslar adliyeye sevk edildi Saldırgan şahısların da genç çiftten şikayetçi oldukları öğrenildiİSTANBUL - Pendik'te trafikte yol verme kavgası sebebiyle Hasan Sel ve Hüseyin Sel isimli iki şahıs, hamile kadının ve eşinin bulunduğu araca...

Pendik'te hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan şahıslar adliyeye sevk edildi
Saldırgan şahısların da genç çiftten şikayetçi oldukları öğrenildi
İSTANBUL - Pendik'te trafikte yol verme kavgası sebebiyle Hasan Sel ve Hüseyin Sel isimli iki şahıs, hamile kadının ve eşinin bulunduğu araca saldırarak çifte dehşeti yaşatmıştı. İki şahıs Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğinde avukat eşliğinde verdikleri ifadenin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şahısların, kendilerine hakaret ve küfür ettikleri gerekçesiyle çiftten şikayetçi oldukları öğrenildi.
Olay, Pendik'te 7 Haziran Pazar günü yaşandı. Adları Hasan Sel ve Hüseyin Sel olan iki şahıs, kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle bir aracın önünü kestiler. Ardından iki şahıs, içerisinde hamile bir kadının ve eşinin bulunduğu araca tekmelerle saldırdılar. Şahıslardan biri aracın aynalarını tekmeleyerek kırdı, daha sonra aracın kaputuna çıkarak tekmeledi. Çifte dehşeti yaşatan şahıslar Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine gelerek avukat eşliğinde ifade verdiler. İfadenin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi.
Pendik'te hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan şahıslar adliyeye sevk edildi
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:49 Kaynak: İHA
Pendik, 3. Sayfa
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