Son Dakika Haberleri: Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşet yaşatan maganda ifade vermek üzere avukatıyla...
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Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşet yaşatan maganda ifade vermek üzere avukatıyla...

43 dakika önce

- Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşet yaşatan maganda ifade vermek üzere avukatıyla beraber Pendik Merkez Polis Amirliğine geldi.

- Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşet yaşatan maganda ifade vermek üzere avukatıyla beraber Pendik Merkez Polis Amirliğine geldi.
Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşet yaşatan maganda ifade vermek üzere avukatıyla...
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:55 Kaynak: İHA
Pendik, Polis, 3. Sayfa
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