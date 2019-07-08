Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşet yaşatan maganda ifade vermek üzere avukatıyla...
43 dakika önce
- Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşet yaşatan maganda ifade vermek üzere avukatıyla beraber Pendik Merkez Polis Amirliğine geldi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:55 Kaynak: İHA
- Pendik
'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşet yaşatan maganda ifade vermek üzere avukatıyla beraber Pendik Merkez Polis
Amirliğine geldi.
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